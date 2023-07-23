Newsweek: некая страна «привела» Путина на саммит НАТО в Вильнюсе

Журналисты американской газеты Newsweek взяли интервью у украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной, которая публично заявила, что одна из стран-союзниц Киева "привела" Владимира Путина на саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе, требуя, чтобы Украина была принята в НАТО только после подписания мирного соглашения с Москвой и завершения СВО.

По словам Стефанишиной, после принятия итогового коммюнике на саммите Альянса украинским политикам потребовались сутки на то, чтобы совладать с негативными эмоциями.