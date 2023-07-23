Ученые научились делать водку из воды и воздуха

18:57 2023-07-23

Нью-йоркская компания Air Co разработала новый способ получения водки, не использую при этом дрожжи и зерно.

Для получения водки используют всего три компонента: воду, воздух и электричество. Технология превращает углекислый газ в примеси спирта, которые используются для получения спиртных напитков.

В долгосрочной перспективе эта технология может использоваться в качестве углеродного топлива.

Наша конверсионная система расщепляет захваченный углекислый газ вместе с водой на наших собственных катализаторах и преобразует их для получения спирта, с кислородом в качестве единственного побочного продукта.

Этот процесс имеет чистый отрицательный выброс углерода, удаляя полтора килограмма углекислого газа из атмосферы на килограмм спирта, произведенного в ходе полного анализа жизненного цикла, - говорят эксперты.

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