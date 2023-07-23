Ребенок полчаса пробыл под грудой снега и выжил

Мужчина вместе с женой и детьми катался на лыжах на курорте в Альпах. Во время перехода с одной трассы на другую 11-летний сын Гиллона Фокс пропал.

Кэмпбелл отправился искать мальчика и заметил, что на месте, где они недавно катались, снег выглядит не как прежде. С помощью GPS–трекера он определил, что кто-то находится под снегом.

Мужчина нашел лопату и быстро начал копать. Потом он рассказывал, что еще никогда в жизни не испытывал такого страха.

Раскопав примерно полтора метра снега, Гиллон нашел своего сына.

Мальчик очень замерз, но находился в сознании.

Ребенка экстренно доставили в больницу горнолыжники и спасатели.

Фокс рассказал, что хотел перепрыгнуть отверстие в сугробе, но в итоге оказался под снежным завалом.