Японцы научились опылять цветы мыльными пузырями

Во время исследований японские специалисты обнаружили, что мыльные пузыри могут переносить зерна пыльцы и откладывать их на цветах.
При этом, данный метод гарантирует, что качество цветов останется таким же, как и во время обычного опыления пчелами.
Переносимые мыльными пузырями небольшие автономные роботы и беспилотники позволяют справиться с опылением гораздо лучше других известных методов.
Ученые уверены, что в будущем эта технология поможет привести к инновационным разработкам в области сельскохозяйственной инженерии.
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