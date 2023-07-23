Японцы научились опылять цветы мыльными пузырями

Во время исследований японские специалисты обнаружили, что мыльные пузыри могут переносить зерна пыльцы и откладывать их на цветах.

При этом, данный метод гарантирует, что качество цветов останется таким же, как и во время обычного опыления пчелами.

Переносимые мыльными пузырями небольшие автономные роботы и беспилотники позволяют справиться с опылением гораздо лучше других известных методов.

Ученые уверены, что в будущем эта технология поможет привести к инновационным разработкам в области сельскохозяйственной инженерии.