Ученые нашли в Азии карри, приготовленное 2 тысячи лет назад

Как выяснили археологи, торговлю специями в Азии вели минимум 2000 лет. Это доказывает находка в комплексе Ок Эо на юге Вьетнама. При раскопках здесь нашли 8 уникальных специй из разных мест. Предполагается, что использовались они для приготовления карри.

Более того - некоторые специи могли переместиться на несколько тысяч километров по морю.

Специалисты изучили микроскопические остатки из различных шлифовальных и отбойных инструментов в Oк Эo. Скажем, на поверхности шлифовальной плиты обнаружены крахмальные зерна имбиря, мускатного ореха и корицы.

Древние жители Юго-Восточной Азии использовали эти орудия для обработки продуктов, включая измельчение в порошок корневищ, семян, стеблей пряных растений - для придания им аромата.

По образцам древесного угля и древесины эксперты сумели датировать возраст найденных специй. Оказывается, в Oк Эo приправы готовили еще в 207-326 гг. н.э.

Специи, найденные в Oк Эo, произведены не в данной местности. Они были доставлены сюда через Индийский либо Тихий океан. Любопытно, что рецепт карри, который сегодня используется во Вьетнаме, мало чем отличается от древнейшего рецепта Oк Эo.

Ключевые компоненты карри (куркума, гвоздика, корица и кокосовое молоко) остались неизменными, сообщает Science Alert.