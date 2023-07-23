Водитель электросамоката сбил беременную женщину в Сочи

Вечером воскресенья, 23 июля, в сети распространались видеозапись, на которой запечатлен момент наезда электросамоката на переходов в Сочи, которые переходили дорогу в специально установленном месте на зелёный сигнал светофора. В момент движения по пешеходному переходу в Сочи два человека, передвигавшиеся на одном электросамокате, сбили беременную женщину.

Согласно информации, представленной некоторыми новостными Telegram-каналами, в результате инцидента жизнь беременной девушки удалось спасти, однако ребёнка она потеряла.