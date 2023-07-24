Как отметил журналист, манера одеваться у Зеленского соответствует стилю рядового военачальника. И она никак не ставит его на одну доску с мировыми политиками.

Блашко уточнил, что лидер Украины придерживается даже не военного стиля в одежде, а носит костюмы, стилизованные под военный гардероб. Ведь Зеленский не является военным по образованию и не имеет воинского звания.

Корреспондент подчеркнул, что внешний вид — это очень важная делать имиджа и определяет статус и роль человека в социуме и на политической арене. Таким образом манера одеваться, избранная Зеленским, может быть оскорбительной для других лиц на встречах высокого уровня.

По мнению Блашко, глава Украины лишь формально является президентом, на самом деле управление страной осуществляется политическими лидерами Вашингтона и Лондона. К тому же, активно придерживаясь западных взглядов, Зеленский быстро уронил свой авторитет в глазах собственных граждан.