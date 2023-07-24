Задержанный Игорь Стрелков находится в СИЗО «Лефортово»

Как сообщает источник, камера оборудована телевизором, холодильником, местом для хранения личных вещей, имеются все условия, соответствующие правилам внутреннего распорядка. Задержанный пользуется библиотекой и читает книги.

Игорь Стрелков был взят под арест 21 июля, срок задержания установлен до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистским действиям. Бывшего главу Минобороны могут лишить свободы на 5 лет. Во время заседания суда он просил оставить его под домашним арестом из-за плохого самочувствия и необходимости содержать семью.

По словам адвоката Стрелкова, обвиняемый признался в публикации двух постов в телеграм-канале, которые затрагивали проблематику Крыма и довольствия солдат. Задержанный не собирается укрывать информацию и настроен на сотрудничество со следственными органами.