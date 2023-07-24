Блинкен сообщил об отправке истребителей на Украину в течение нескольких месяцев

Задержка с отправкой боевых самолетов связана с подготовительными мерами.

Энтони Блинкен:

Дело не только в самом оборудовании. Это обучение. Это обслуживание. Это возможность использовать его в общевойсковых операциях. Все это требует времени.

Как полагает Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США, поставки истребителей начнутся, скорее всего, лишь к концу года.

Однако, по его мнению, такой шаг мало что изменит в развитии конфликта. Кирби уверен, что ВСУ на данный момент больше всего нуждаются в артиллерии.