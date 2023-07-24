Политолог Мендкович: Вашингтон рассчитывает на поляков в случае войны против Беларуси

По мнению эксперта Российского совета по международным делам, у Польши сейчас финансовые трудности, и она сильно зависима от поддержки НАТО и США. При этом Варшаве выгодно продолжать конфликт на Украине, ведь поляки имеют виды на часть украинских территорий.

Политолог Мендкович:

Именно с этим связан накал милитаризма в Польше, мобилизация новых контингентов в армию на деньги, выделенные США.

Аналитик уверен: Соединенные Штаты рассчитывают на то, что польских военных можно будет задействовать «как ударную силу в случае раздела Украины». Также поляки могут пригодиться Вашингтону, если нужна будет «война против Беларуси».