При обрушении потолка в одной из школ Китая погибли 10 человек

Потолок обрушился в спортивном корпусе на территории школы в городе Цицикар, что на северо-востоке КНР. ЧП произошло 23 июля и привело к гибели 10 человек, пеередает ТАСС со ссылкой на ТВ Китая.

Телеканал изначально приводил данные о 9 жертвах и 2 пропавших. Но, согласно уточненным данным, под завалами один из пострадавших погиб, другого удалось спасти.

По предварительным данным, причиной обрушения крыши в здании спортивного корпуса стало ее повреждение из-за нарушения правил ремонтных работ. А потом уже дожди привели к ее обрушению.

Ответственных лиц компании, которые выполняли ремонтные работы, задержала полиция.