По мнению профессора, Байден не видит истинное положение вещей, заявляя о том, что Путин не будет применять ядерное оружие.

Байден, изолированный политическими придворными и прихлебателями, говорит вещи, которые просто не соответствуют действительности.

По словам Сиракузы, через Украину идут «красные линии» для России. Но НАТО всеми силами стремится их нарушить. Такая политика Альянса несет опасность для Москвы, и Кремль воспринимает эту угрозу очень серьезно. Поэтому недооценивать вероятность ядерного конфликта в этой ситуации никак нельзя.

Джозеф Сиракуза назвал такую оплошность серьезной ошибкой, у которой могут быть «катастрофические последствия». Он считает, что ядерное соперничество между Россией и США могло бы быть смягчено, если бы Украина потерпела полное поражение в СВО.