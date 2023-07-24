Исинбаева, живущая в Испании, имеет огромные долги, но проживает в дорогущей вилле

Переехавшая в Испанию прыгунья с шестом Елена Исинбаева не испытывает трудностей с недвижимостью за рубежом, так как она у нее имеется.

А в остальном с финансами у звезды российского спорта не очень, так как сразу по приезду в европейское государство знаменитость на пару с молодым мужем Петиновым "залезла" в ипотеку на сумму 615 000 евро, а выплачивать эти деньги семейной чете предстоит до 2047 года.

Интересно, что 5 лет назад, когда спортсменка приобретала двухэтажный пентхаус в Эль-Пальм-Мар, а также две виллы в Кальяо Сальвахе минувшей зимой, ей не нужно было брать никаких кредитов.

Видимо, в настоящее время с финансами дело обстоит хуже, а жить Исинбаева продолжает на широкую ногу.