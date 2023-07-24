В Миорском районе пенсионер забрался в колодец, его спасли сотрудники МЧС

Пенсионер в Миорском районе попал в колодец и не смог выбраться самостоятельно из колодца глубиной в 8 метров, сообщает Белта со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Сообщение, что в деревне Язно на улице Юбилейной мужчина попал в колодец и не может выбраться самостоятельно, поступило в центр оперативного управления Миорского РОЧС 23-го июля в 13.49.

Прибывшие спасатели с помощью спасательной веревки, треноги и пожарного пояса вытащили 67-летнего мужчину. Позже выяснилось, что пострадавший хотел очистить колодец от песка, забрался туда, но самостоятельно выбраться не смог.

С общим переохлаждением пострадавшего доставили в больницу.