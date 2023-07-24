На грузовом корабле, идущем из Турции в Россию, выявлено взрывчатое вещество

По сообщению Центра общественных связей ФСБ России, 22 июля в трюме сухогруза были найдены следы взрывчатки динитротолуола и тетрила. Кроме этого, сообщается о выявленных «признаках стороннего вмешательства в конструктивные части судна».

Как сообщает ЦОС, корабль был пришвартован в украинском порту Килия в мае этого года. В июне в Турции, в порту Тузла, судовую команду из 12 украинцев полностью заменили. В связи с этими обстоятельствами ФСБ России допустило, что иностранный гражданский корабль мог быть задействован в качестве перевозчика взрывчатки в Украину.

Также в ФСБ уточнили, что все судна, проходящие через Керченский пролив, подвергаются обязательному досмотру для предупреждения террористических актов и диверсий.