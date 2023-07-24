Минчанин после ссоры с девушкой повредил десять автомобилей

12:40 2023-07-24

Мужчина выпил и выместил свою злость на припаркованных автомобилях. Ущерб в общей сумме составил более 1,5 тысячи рублей.

Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали за хулигантство 27-летнего местного жителя. Мужчина ночью повредил десять иномарок, которые были припаркованы во дворах домов по улице Лобанка, сообщает СБ. 

Ущерб в общей сумме составил более 1,5 тысячи рублей. Фигурант рассказал оперативникам, что он накануне поссорился со своей девушкой.

Минчанин выпил и выместил свою злость на припаркованных автомобилях. 

Задержанный официально не работает, к уголовной ответственности ранее не привлекался.

В отношении минчанина за хулиганство возбуждено уголовное дело, – рассказал начальник городского отдела милиции №2 Фрунзенского РУВД Минска Анатолий Сущеня.

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