Минчанин после ссоры с девушкой повредил десять автомобилей

Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали за хулигантство 27-летнего местного жителя. Мужчина ночью повредил десять иномарок, которые были припаркованы во дворах домов по улице Лобанка, сообщает СБ.

Ущерб в общей сумме составил более 1,5 тысячи рублей. Фигурант рассказал оперативникам, что он накануне поссорился со своей девушкой.

Минчанин выпил и выместил свою злость на припаркованных автомобилях.