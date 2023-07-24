Агутин признался, что алкоголь чуть не загнал его в могилу

Леонид Агутин очень жалеет, что в определенный момент своей жизни вел себя очень неправильно, злоупотребляя спиртным до такой степени, что ему требовалась медицинская помощь.

Музыкант напивался до чертиков, падал без чувств и, если бы не взял себя в руки, его бы скорее всего не было уже в живых.

Агутин сокрушается, ведь алкоголь забирал у него здоровье, время, силы, не давая ничего взамен.

Леонид осознает, что напиваться до потери чувств его никто не заставлял. Певец скрывает, что этот опыт был в его жизни, но он больше не намерен гробить себя.