Он отмечает, что объем финансовой поддержки Киева со стороны Европы должен быть равнозначным помощи, предоставленной США.
Трамп также выразил уверенность в том, что сможет решить украинский конфликт, если он вернется на пост президента в 2024 году.
Он отмечает, что объем финансовой поддержки Киева со стороны Европы должен быть равнозначным помощи, предоставленной США.
Трамп также выразил уверенность в том, что сможет решить украинский конфликт, если он вернется на пост президента в 2024 году.
admin
Фигуристка Татьяна Навка убеждена, что россияне должны выступать на летней олимпиаде 2024 года, куда им и белорусским олимпийцам не прислали приглашения (у всех остальных стран оно уже есть)
admin
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о нахождении следов взрывчатых веществ на борту сухогруза, который следовал из Турции в российский город Ростов-на-Дону через Керченский пролив с грузом зерна.