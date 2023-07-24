Трамп призвал Европу выделить Украине еще сто миллиардов долларов

13:40 2023-07-24

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с призывом к европейским странам увеличить свою помощь Украине на сумму в 100 миллиардов долларов.

Он отмечает, что объем финансовой поддержки Киева со стороны Европы должен быть равнозначным помощи, предоставленной США.

Трамп также выразил уверенность в том, что сможет решить украинский конфликт, если он вернется на пост президента в 2024 году.