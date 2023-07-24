В Минске временно закрыли станцию метро «Каменная горка»

13:50 2023-07-24

В Минске, 24 июля в 13:04, станция метро "Каменная Горка" была закрыта временно для пассажиров в связи с проведением проверочных мероприятий.

Причины закрытия не были уточнены. Пассажиров предупредили о том, что поезда будут двигаться только до станции "Кунцевщина" и обратно.

Ориентировочное время открытия станции пока не сообщается.