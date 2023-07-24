В Минске временно закрыли станцию метро «Каменная горка»

Причины закрытия не были уточнены. Пассажиров предупредили о том, что поезда будут двигаться только до станции "Кунцевщина" и обратно.
Ориентировочное время открытия станции пока не сообщается.
Причины закрытия не были уточнены. Пассажиров предупредили о том, что поезда будут двигаться только до станции "Кунцевщина" и обратно.
Ориентировочное время открытия станции пока не сообщается.
admin
Фигуристка Татьяна Навка убеждена, что россияне должны выступать на летней олимпиаде 2024 года, куда им и белорусским олимпийцам не прислали приглашения (у всех остальных стран оно уже есть)
admin
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о нахождении следов взрывчатых веществ на борту сухогруза, который следовал из Турции в российский город Ростов-на-Дону через Керченский пролив с грузом зерна.