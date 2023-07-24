Навка заявила, что российские спортсмены должны выступать на летней олимпиаде 2024, если им запретят использовать символику РФ

14:00 2023-07-24

Фигуристка Татьяна Навка убеждена, что россияне должны выступать на летней олимпиаде 2024 года, куда им и белорусским олимпийцам не прислали приглашения (у всех остальных стран оно уже есть)

Татьяна Навка убеждена, что, если МОК допустит россиян к участию в олимпиаде (лето) 2024, спортсменам нужно соглашаться.

По убеждениям фигуристки, нужно пойти даже на то, чтобы выступать в рамках спортивного события международного масштаба даже под нейтральной символикой.

Навка не согласна с отечественными звездами спорта, которые твердят, что ехать на олимпиаду следует только с российскими флагом и гимном.

Татьяна уверена, что нельзя отбирать мечту у тех, кто столько трудился, чтобы заслужить мировое признание.

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