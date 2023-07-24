Анохина пожаловалась, что их общий с Гуфом сын Сами получил сильную психологическую травму из-за наркозависимости отца

Айза Анохина в рамках интервью Ксении Собчак рассказала, как их общий с рэпером Гуфом сын Сами умолял родителя отказаться от запрещенных веществ.

У ребенка поднялась температура после того, как он видел, что отец из-за наркотиков на волоске от смерти. Мальчик молил отца, чтобы тот не умирал, бросил наркотики, признавался, что испытывает ужас.

Анохина убеждена, что данная травма останется у сына на всю оставшуюся жизнь.

По словам Айзы, мальчик общается с папой, но мать против того, чтобы бывший звонил наследнику, когда под кайфом или пьяный. В идеале, конечно, чтобы Гуф избавился от зависимости.