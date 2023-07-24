Ахеджакова раскритиковала закон о запрете на смену пола, за что на нее накинулись соотечественники

Большинство россиян считает, что Лия Ахеджакова просто выжила из ума.
Актриса стала на сторону людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Знаменитость заявила, что такие люди не уроды и не извращенцы, а просто те, кто родился с "другой хромосой".
Знаменитость не побоялась выступить против нового закона, запрещающего совершать операции по смене пола.
Естественно, что защита "извращенцев" в лице Ахеджаковой вызвала волну негодования у россиян.
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