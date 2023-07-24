Россия предупредила, что ответ на удары беспилотников по Москве и Крыму будет жестким

Заявление МИД РФ, размещенное на официальном интернет-ресурсе ведомства, указывает на право Москвы ответить суровыми мерами на террористические атаки Украины. В документе отмечается, что Киев открыто признал свою причастность к нападениям на Москву и Крым и заявил, что будет продолжать»такие вылазки, а их число будет расти».

В МИД России пояснили, что атаки были совершены лишь с целью запугать мирное население, «никакого военного смысла» эти удары не имели.

Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что действиями киевского режима руководит Запад, который нацелен на эскалацию конфликта.