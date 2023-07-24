Представительница группы ЯМОРЕ сообщила дату приезда Джонни Деппа в РФ

Члены музыкальной команды "ЯМОРЕ" утверждают, что Джонни Депп приедет в Россию уже 10 ноября текущего года.

Данную информацию озвучила пиар-менеджер группы Мария. Также представительница музыкантов сообщила, что запись совместной композиции с голливудским актером, который еще и поет, намечена на 12 ноября.

Девушка не исключает возможности, что Депп даст концерт в рамках своего приезда в РФ, а также анонсирует новую песню, записанную вместе с российскими музыкантами со сцены.

До этого та же пиар-менеджер "ЯМОРЕ" сообщала, что в настоящее время американский артист находится не в лучшем состоянии, так как находится в алкогольной зависимости.

Она надеется, что ситуации не критична и Депп сможет прибыть в российское государство.