Выступление рэпера Кишлака не состоялось в Чебоксарах 23 июля

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Кишлака проверяют на предмет пропаганды наркотических препаратов.

Мизулина информировала, что выступление Максима Фисенко (настоящее имя рэпера), намеченное на 23 июля в Чебоксарах, отменили именно по этой причине.

Сам музыкант признался, что его задержали по обвинению в пропаганде наркотиков, составив административный протокол.

Также рэп-исполнителя проверили на предмет употребления запрещенных веществ им самим.