Семенович объяснила, как сузила лицо с помощью косметологической процедуры

Оказывается, Анна Семенович улучшала внешний вид при помощи процедуры термолифтинга Skin tyte в стенах специализированной клиники.

Артистка объяснила, что услуга направлена на стимуляцию выработки собственного коллагена, который становится более качественным, а лицо за счет этого становится более узким.

Знаменитость порадовалась и тому факту, что в процессе не было никаких неприятных ощущений.

На Skin tyte бьюти-процедуры Семенович не закончились и она посетила массаж мезотерапии.