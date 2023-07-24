Семенович объяснила, как сузила лицо с помощью косметологической процедуры

Оказывается, Анна Семенович улучшала внешний вид при помощи процедуры термолифтинга Skin tyte в стенах специализированной клиники.
Артистка объяснила, что услуга направлена на стимуляцию выработки собственного коллагена, который становится более качественным, а лицо за счет этого становится более узким.
Знаменитость порадовалась и тому факту, что в процессе не было никаких неприятных ощущений.
На Skin tyte бьюти-процедуры Семенович не закончились и она посетила массаж мезотерапии.
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