Васильев объяснил, что Модный приговор не возвращается в эфир из-за недостатка средств

Общаясь с корреспондентом "Лента.ру" Александр Васильев поделился своими соображениями по поводу того, почему "Модного приговора" больше нет в сетке вещания Первого канала.

Экс-ведущий проекта согласен, что формат шоу устарел. И все же главной причиной того, что передачи нет в эфире, историк моды считает недостаток финансирования.

Васильев отметил, что в "Модном приговоре" шла реклама такой "женской продукции", как косметика, парфюмерия, лаки для ногтей, женское белье, прокладки. Весь этот товар поставлялся на российский рынок западными компаниями.

С началом СВО практически все зарубежные бренды перестали функционировать на территории РФ, а, соответственно, рекламировать свою продукцию.

"Модный приговор" существовал на деньги от рекламы (1 минута - 60 000 евро). Теперь этих средств не стала, вот и передача не транслируется.