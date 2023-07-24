Прокуратура РФ снова требует заключения Лерчек под домашний арест, хотя в этой мере пресечения блогера представителям ведомства было отказано

Прокуратура недовольна решением суда, согласно которому Лерчек (Валерия Чекалина) больше не находится под домашним арестом.

Сторона обвинения обжаловала отказ в этой мере пресечения.

Напомним, что Валерия и ее супруг Артем Чекалин проходят по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов в особо крупном размере.

Следствие утверждает, что звезды интернета на протяжении ни одного года занимались незаконными действиями, переписывая свои доходы на счета, оформленные на друзей и родных.

Мужа Лерчек подозревают еще и в мошенничестве и сбыте товаров, не отвечающих требованиями безопасности.

Дело в том, что Лерчек, которой запрещено пользоваться мобильной связью заметили с телефоном, отправляющей сообщения в мессенджере.