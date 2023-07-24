Хилькевич призналась, что боится сниматься в постельных сценах

Анна Хилькевич организовала в соцсетях рубрику "ответ-вопрос", где обещала поклонникам удовлетворять их интерес относительно нее во всех направлениях.

Один из подписчиков задал ей вопрос об участии в постельных сценах.

Хилькевич призналась, что съемки для мужских журналов для нее не в новинку, но в откровенных сценах ей сниматься страшно.

Анна рассказала, что "такой" проект ей предстоит очень скоро и она не знает, что будет делать, когда окажется с партнром по площадке в интимной сцене.

Знаменитость мучает в этом случае неуверенность в себе.