Светлаков наконец высказался по поводу своего возвращения на ТВ

Сергей Светлаков объяснил, что в своем родном городе познакомился с комиком Михаилом Галустяном, с которым сотрудничал долгое время.

Юморист убежден, что проект "Лига городов" станет очередным "лифтом" для талантливых молодых ребят. Звезда экрана будет не оценивать участников, а помогать им в начинаниях.

Известно, что в рамках шоу из РФ и стран СНГ будут завоевывать денежный приз в 10 000 000 российских рублей.

Также наставниками участников будут комики Марина Кравец, Алексей Щебаков и участник проекта Ляйсан Утяшевой и Павла Воли "Выжить в Дубае" Артем Калайджян.