Польские военные по ночам выпроваживают беженцев из страны через белорусскую границу

Польша не прекращает вытеснять беженцев. Делается это по ночам. На прошедшей неделе с помощью камер наблюдения удалось выявить три новых случая.

Как отмечает пограничное ведомство, польские солдаты сопроводили к заградительным сооружениям на белорусско-польской границе семь человек из числа беженцев. Их принудили пройти н территорию Беларуси через калитку, сделанную для прохода животных.

Из заявления ГПК следует, что польское руководство уже не в первый раз проявляет бесчеловечное отношение к отдельным группам лиц.

Госпогранкомитет:

Подобные противоречащие международному праву действия не находят осуждения со стороны ЕС и демонстрируют истинное отношение так называемого цивилизованного мира к правам беженцев.

Информация была выложена в телеграм-канале пограничного ведомства Беларуси.