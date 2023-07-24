Польские военные по ночам выпроваживают беженцев из страны через белорусскую границу

Польша не прекращает вытеснять беженцев. Делается это по ночам. На прошедшей неделе с помощью камер наблюдения удалось выявить три новых случая.
Как отмечает пограничное ведомство, польские солдаты сопроводили к заградительным сооружениям на белорусско-польской границе семь человек из числа беженцев. Их принудили пройти н территорию Беларуси через калитку, сделанную для прохода животных.
Из заявления ГПК следует, что польское руководство уже не в первый раз проявляет бесчеловечное отношение к отдельным группам лиц.
Госпогранкомитет:
Подобные противоречащие международному праву действия не находят осуждения со стороны ЕС и демонстрируют истинное отношение так называемого цивилизованного мира к правам беженцев.
Информация была выложена в телеграм-канале пограничного ведомства Беларуси.