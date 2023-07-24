Фигуристка Евгения Медведева попала в дорожную аварию

Российская фигуристка попала в ДТП в Москве. К счастью, она отделалась легким испугом. Евгения Медведева поделилась деталями этого инцидента, сообщает СтарХит.

Евгения не получила ни царапины. Девушка в личном блоге с юмором отреагировала на произошедшее.

В мое такси въехало еще одно такси. С днем аварии, девочки! - отметила 23-летняя Медведева.

Спортсменка иногда делится подробностями личной жизни. Недавно фигуристка рассекретила свои отношения с коллегой Дмитрием Чигиревым - ранее она публиковала романтичные кадры совместного отдыха.

А ведь еще год назад ходили слухи о романе Евгении Медведевой с ее партнером по шоу «Ледниковый период» Даней Милохиным. Но, как оказалось, между ребятами ничего не было, и их проявление чувств на проекте - не более, чем пиар-ход