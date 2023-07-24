Бизнес Бузовой прогорел: рестораны и производство одежды првели к убыткам более 20 000 000 рублей

Ольга Бузова является учредителем компаний, одной из которых является ООО "БУЗОВА РЕСТ КОМПАНИ".

Знаменитость не заработала деньги на этих фирмах, а потеряла их. Убытки знаменитости составляют 19 284 000 российских рублей (только по ресторанному бизнесу), о чем удалось узнать корреспондентам 5 tv.ru.

Ресторанное дело не заладилось у Бузовой с самого начала. Сеть заведений Buzfood была закрыта еще весной 2020 года.

Продажа собственной линии одежды также не заладилась у российской звезды. Здесь убытки составили более 1 000 000 рублей.