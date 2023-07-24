Манижа наконец стала матерью: певица родила дочь в ночь с 23 на 24 июля

Манижа Сангин, не скрывающая своей беременности, родила девочку.
Радостное событие произошло сегодня ночью (с 23 на 24 июля), о чем стало известно только-только.
Малышку назвали Оливией и она является первенцем исполнительницы.
Напомним, что Маниже 32 года, а замуж за 36-летнего режиссера Ладо Кватания она вышла в минувшем году спустя 6 месяцев после запуска спецоперации, против которой певица выступает.
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