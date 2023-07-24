У Ирины Шейк роман с экс-супругом Жизель Бундхен

Информация о том, что Ирина Шейк состоит в отношениях с футболистом Томом Брэди, появилась в середине июня текущего года.
Недавно знаменитостей заметили на свидании в Лос-Анджелесе. Все выходные они были в обществе друг друга - спортсмен забрал модель из гостиницы и завез к себе домой.
Папарацци наблюдали за виллой Брэди всю ночь, Только на следующее утро селебритис появились на людях, держась за руки.
Футболист отвез звезду подиума в отель, на прощание погладив по щеке.
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