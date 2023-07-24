У Ирины Шейк роман с экс-супругом Жизель Бундхен

Информация о том, что Ирина Шейк состоит в отношениях с футболистом Томом Брэди, появилась в середине июня текущего года.

Недавно знаменитостей заметили на свидании в Лос-Анджелесе. Все выходные они были в обществе друг друга - спортсмен забрал модель из гостиницы и завез к себе домой.

Папарацци наблюдали за виллой Брэди всю ночь, Только на следующее утро селебритис появились на людях, держась за руки.

Футболист отвез звезду подиума в отель, на прощание погладив по щеке.