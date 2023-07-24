Имя новородженной дочери Ковальчук и Чумакова наконец стало известно

Певица Юлия Ковальчук, скрывавшая свое интересное положение, поделилась снимком, где позирует во время беременности.
В комментарии к этому снимку звезда раскрыла и имя своей новорожденной малышки.
Артистка охарактеризовала период вынашивания дочки невероятным временем, которое было сложным, счастливым, красивым, быстротечным.
Исполнительница отметила, что все это было для того, чтобы на свет появилась чудесная девочка по имени Алисия.
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