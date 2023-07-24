Против солиста группы Rammstein Тилля Линдерманна выдвинуты новые обвинения в насилии

На этот раз обвинения в сексуальном насилии против Тилля Линдерманна выдвинула жительница Австрии.

Женщина утверждает, что преступление произошло на вечеринке членов группы "Rammstein", приглашение на которую она получила через социальные сети.

В ходе праздника Линдерманн заявил о своем желании заняться с девушкой сексом. Когда та отказала музыканту, он бросил ее на кровать и ударил несколько раз по ягодицам, овладев без ее согласия.

Эти обвинения потерпевшая озвучила накануне выступлений коллектива, которые должны были пройти в Австрии 26 и 27 июля. Более 17 000 австрийцев подписало петицию с требованием отменить концерты группы.

25 июля в стране намечается демонстрация против "Rammstein".