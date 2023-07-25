МАГАТЭ: противопехотные мины обнаружены в буферной зоне периметра ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси уведомляет, что 23 июля сотрудники ведомства произвели инспекцию Запорожской АЭС, обнаружив противопехотные мины между внешним и внутренним периметрами буферной зоны станции. По словам Гросси, нахождение взрывчатки вблизи ЗАЭС может угрожать ядерной безопасности объекта.

Также Рафаэль Гросси попросил Россию предоставить доступ агентам МАГАТЭ к крышам третьего и четвёртого энергоблоков станции, которые представляют особенный интерес для организации.