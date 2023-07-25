МАГАТЭ: противопехотные мины обнаружены в буферной зоне периметра ЗАЭС

00:20 2023-07-25

В МАГАТЭ рассказали об обнаружении мин возле Запорожской атомной электростанции.

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси уведомляет, что 23 июля сотрудники ведомства произвели инспекцию Запорожской АЭС, обнаружив противопехотные мины между внешним и внутренним периметрами буферной зоны станции. По словам Гросси, нахождение взрывчатки вблизи ЗАЭС может угрожать ядерной безопасности объекта.

Также Рафаэль Гросси попросил Россию предоставить доступ агентам МАГАТЭ к крышам третьего и четвёртого энергоблоков станции, которые представляют особенный интерес для организации.