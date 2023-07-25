Маркетолог Дяченко: россияне оценили смену логотипа Твиттера, вспомнив шутки про три буквы

07:52 2023-07-25

24 июля произошла глобальная смена бренда популярной соцсети. Твиттер поменял название, цвет, логотип. Маркетолог Дяченко указал на оплошности Маска, которые дали россиянам хороший повод для соленых шуток.

Как полагает эксперт, бизнесмен «выкатил» совершенно сырой непроработанный продукт, он не подразумевает никакого смысла, не вызывает никаких ассоциаций, у него нет интересной истории. Пользователи теряются в догадках, почему — «Х»?

При этом у эксперта есть версия, что такой ход сделан специально: такая смена бренда, таящая в себе загадку, предполагает разные варианты расшифровки, можно строить догадки, находить свои объяснения, придумывать любые толкования.

Приживется ли новое название и новый логотип вместо старых — покажет время. Теперь Твиттер будет называться просто и сверх лаконично — «Х». На логотипе — единственная буква на черном фоне.

Между тем Маск утверждает, что представленная версия логотипа не окончательная, идея будет развиваться и доводиться до ума.