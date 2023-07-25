Маркетолог Дяченко: россияне оценили смену логотипа Твиттера, вспомнив шутки про три буквы

Как полагает эксперт, бизнесмен «выкатил» совершенно сырой непроработанный продукт, он не подразумевает никакого смысла, не вызывает никаких ассоциаций, у него нет интересной истории. Пользователи теряются в догадках, почему — «Х»?

При этом у эксперта есть версия, что такой ход сделан специально: такая смена бренда, таящая в себе загадку, предполагает разные варианты расшифровки, можно строить догадки, находить свои объяснения, придумывать любые толкования.

Приживется ли новое название и новый логотип вместо старых — покажет время. Теперь Твиттер будет называться просто и сверх лаконично — «Х». На логотипе — единственная буква на черном фоне.

Между тем Маск утверждает, что представленная версия логотипа не окончательная, идея будет развиваться и доводиться до ума.