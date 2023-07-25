В Минской области погибли двое детей, выпав из прицепа и окна фуры

Двое детей погибли за минувшие сутки в Минской области. Оба случая связаны с нарушениями ПДД при перевозке, сообщает Могилевонлайн со ссылкой на Следственный комитет в Telegram.

Одно из ЧП произошло днем 24 июля в Несвижском районе. 65-летний мужчина вместе с внуками ехал домой на мини-тракторе, при этом дети находились в прицепе. Недалеко от деревни девочка неожиданно закричала. Водитель обернулся и увидел, что внук лежит на дороге. Ребенок скончался.

Другая трагедия случилась в Червенском районе, где погибла девочка. 34-летний мужчина двух дочерей 4-х и 14 лет вез домой в кабине тягача Iveco, при этом были нарушены правила перевозки, пишет Следственный комитет.

Водитель в какой-то момент не справился с управлением, и въехал в разделительное ограждение. Младшую из девочек от удара выбросило через окно на проезжую часть.

Следователи осмотрели места трагедий с привлечением работников ГАИ и экспертов Госкомитета судебных экспертиз. В отношении водителей возбудили уголовные дела.