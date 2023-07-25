В поместье экс-президента США Барака Обамы утонул личный повар

В поместье экс-президента Америки обнаружили тело его личного повара Тафари Кэмпбелла, сообщает Стархит. Как уточняют источники, мужчина утонул в пруду.

Трагедия случилась еще в минувшие выходные, но подробности инцидента всплыли только сейчас. Повар, по предварительным данным, плавал в пруду на байдарке, и в какой-то момент она перевернулась. Очевидцы заметили в воде мужчину, но спасти его не смогли.

Через пару дней тело Кэмпбелла было опознано.

Тафари был частью нашей семьи. Он был творчески увлечен едой, и ее способностью объединять. Мы узнали его как теплого, необычайно доброго человека, который делал всю нашу жизнь ярче, — поделились в семье Барака Обамы.

Тафари Кэмпбелл был личным поваром Барака в 2016-м году, когда политик был президентом США. У погибшего остались жена и сыновья-близнецы. Следствие ведет расследование по этому поводу.