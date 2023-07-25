В России в продаже появился кукольный Филипп Киркоров

Интерактивная игрушка появилась в онлайн-маркетах появилась в образе поп-короля Филиппа Киркорова. Она называется пупс «Филипп», сообщает Газета.ру.

Согласно описанию, кукла умеет двигаться и даже петь. Уточняется, что у нее нет возрастных ограничений, она может стать отличным подарком для ребенка в возрасте трех лет и старше.

Стоимость кукольного Киркорова стартует от 4 тысяч рублей.

Производитель заявил, что фигурка с Киркоровым в их каталоге пока единственная, но в скором времени компания намерена выпустить подобную игрушку в виде Андрея Григорьева-Аполлонова из «Иванушек International».