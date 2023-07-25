Сын Пономаренко не был на похоронах отца, так как попал в СИЗО

У наследника Александра Пономаренко Германа проблемы с законом не впервые.

Он побывал в первый раз в изоляторе за мелкое хулиганство. После ещё раз попадал в полицию. Отец помогал молодому человеку выйти на свободу, приезжая в участок и забирая его домой.

В третий раз Герман угодил в следственный изолятор за приём и хранение наркотиков, когда Пономаренко был уже при смерти. Помочь племяннику тогда пытался брат онкобольного Валерий Пономаренко, но у него ничего не получилось.

Родные скрывали от артиста, что сын арестован, но после родитель узнал о неприятностях своего отпрыска.

Комик серьезно поговорил с сыном по телефону, а позднее направил ему сообщение, где жаловался на слабость и учащенное сердцебиение.

Позднее Александра не стало. Германа не отпустили из СИЗО на похороны отца.