Вайкуле объяснила, что Крутой объявил ее предательницей из-за ее фестиваля в Юрмале

Лайма Вайкуле в курсе, что Игорь Крутой затаил на нее обиду из-за замены ей музыкального конкурса "Новая волна".

Композитор называет такое поведение исполнительницы предательством.

Вайкуле уверяет, что создала "Рандеву" не вместо "Новой волны". Певица отметила,что у нее музыкальный фестиваль, а у Крутого был конкурс, что знаменитость называется абсолютно разными вещами.

Руководство города предложило ей запустить музыкальное событие, а у прибалтийской артистки не было причин для отказа.