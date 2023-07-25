Гипертатуированная блогерша из Австралии ослепла после покраски на глазах

28-летняя жительница Австралии Эмбер Люк считается "самой татуированной девушкой" своей страны. Ее тело сегодня покрыто демоническими рисунками на 98 процентов, сообщает МК.

Она так одержима татуировками, что решила покрасить даже глаза. И после введения в глаза голубой краски ослепла

При этом австралийка заявила, что ни о чем не жалеет, и с удовольствием продолжит делать новые тату на своем теле.

За все время Эмбер Люк потратила на татуировки свыше 150 тысяч долларов. Кроме покрытого почти полностью рисунками тела, у Люк раздвоен язык. И, как считают эксперты, девушка также проделала не одну пластическую операцию.