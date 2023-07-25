В Турции горят леса в районе Антальи и других курортов

В нескольких провинциях Турции, в том числе и курортных, бушуют лесные пожары. В частности, возгорание наблюдается в ряде районов Антальи, а также в провинции Мансиа и Кахраманмараш.

По словам туристов, леса горят буквально в нескольких километрах от курортной зоны. Как сообщает Известия, в нескольких отелях появились перебои с электричеством.

Ранее в Кемере эвакуировали в целях безопасности пациентов госбольницы и жителей населенных пунктов, которые расположены вблизи горящих лесных массивов.

Оперативно справиться с огнем мешает экстремальная жара: температура воздуха в стране поднялась до планки 45 градусов, пожарным мешает также сильный ветер.