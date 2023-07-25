Молния ударила жителя Тверской области прямо в его доме

Мужчина из Тверской области чудом выжил после попадания молнии прямо в его дом, сообщает Газета.ру.

Инцидент случился в деревне Белоглазово. Во время непогоды сельчанин монтировал в своем доме печную трубу. Всю работу мужчина делал в перчатках. Молния прошла через дымоход и ударила в печника.

Россиянин после случившегося не получил особо серьезных травм, но от удара пострадали электроприборы в помещении. А перчатки на руках сельчанина расплавились.

На место прибыли спасатели. Убедившись в том, что состояние местного жителя в норме, они поздравили его «с новым днем рождения».