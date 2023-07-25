Супруга Макаревича в первый раз показала подросшего сына

Андрей Макаревич связал себя узами брака с журналисткой Эйнат Кляйн в 2019 году.
В 2022 году супруга родила исполнителю наследника Эйтана.
Андрей Макаревич связал себя узами брака с журналисткой Эйнат Кляйн в 2019 году.
В 2022 году супруга родила исполнителю наследника Эйтана.
Родители нечасто показывают малыша посторонним, но в этот раз Кляйн выложила в Сеть свежий снимок малыша. В кадре мальчик запечатлен на детских качелях.
Журналистка заметила, что сын быстро растет и с ним общаться становится все интереснее и интереснее.
Диана Видоварова
25 июля Следственный комитет Республики Беларусь со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Татьяну Старосотникову сообщило, что в мае текущего 2023 года пьяный 40-летний мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении нескольких малолетних девочек, игравших на детской площадке и в городском сквере.
Диана Видоварова
25 июля украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на главу парламента Украины Руслана Стефанчука сообщило, что депутат Верховной Рады Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.
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