Супруга Макаревича в первый раз показала подросшего сына

15:00 2023-07-25

Андрей Макаревич с женой Эйнат Кляйн.

Андрей Макаревич с женой Эйнат Кляйн.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз 30 марта прошлого года. Его жена Эйнат Кляйн, с которой музыкант проживает в Израиле, подарила ему сына Эйтана.

Андрей Макаревич связал себя узами брака с журналисткой Эйнат Кляйн в 2019 году.

В 2022 году супруга родила исполнителю наследника Эйтана.

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    Родители нечасто показывают малыша посторонним, но в этот раз Кляйн выложила в Сеть свежий снимок малыша. В кадре мальчик запечатлен на детских качелях.

    Журналистка заметила, что сын быстро растет и с ним общаться становится все интереснее и интереснее.

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