Супруга Макаревича в первый раз показала подросшего сына

Родители нечасто показывают малыша посторонним, но в этот раз Кляйн выложила в Сеть свежий снимок малыша. В кадре мальчик запечатлен на детских качелях.

Журналистка заметила, что сын быстро растет и с ним общаться становится все интереснее и интереснее.