Реклама картины Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом оказалась дороже, чем ее съемки

Раскрутка картины "Барби" стоила кинокомпании Warner Bros. 150 000 000 долларов.

Маркетинговая кампания впечатляет, но ее бюджет превысил даже съемки самого проекта.

На производство самого фильма потрачено 145 000 000 у.е.

Каких только мероприятий и акций не было в рамках рекламной кампании.

Это и сайт, где фанаты создавали индивидуальные постеры со своими снимками, и сотрудничество с Airbnb для возведения копии дома мечты "Барби" в Малибу, и коллаборации с бразильским "Бургер Кингом", который запустил вкусную акцию "Барби-комбо".