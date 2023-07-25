Штурм высмеяла конфликт Славы и Успенской с пластическим хирургом Хайдаровым, заявив, что успела присесть 50 раз, пока они ссорились

17:05 2023-07-25

Наталья Штурм выложила в Сеть очень откровенное фото своих ягодиц, высмеяв таким образом конфликт исполнительниц Славы и Любови Успенской с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Наталья Штурм продолжает удивлять поклонниками откровенными снимками разных частей своего тела.

На этот раз исполнительница сняла крупным планом свою пятую точку, заявив, что это результат ежедневных приседаний.

Штурм посмеялась над разногласиями между певицами Славой, Любовью Успенской и пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, который "колдовал" над их внешностью.

Ссора началась с того, как Слава выразила недовольство результатами пластики своей груди, выложив фото в Сеть.

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    Штурм заявила, что пока между знаменитостями шла перепалка, она успела присесть 50 раз, подразумевая, что поэтому ее ягодицам пластика не нужна.

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